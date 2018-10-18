مجلس النواب يطالب القيادة العامة بتطهير تراب الجنوب الليبي من دنس العصابات التشادية

طبرق 18 أكتوبر 2018 (وال) – أدان مجلس النواب انتهاك المعارضة التشادية لحرمة التراب الليبي بوجود قواتها في مناطق الجنوب الليبي وممارستها لعمليات النهب والخطف والقتل.

وتقدم مجلس النواب – في البيان رقم (15) لسنة 2018 اليوم الخميس – بخالص تعازيه وصادق مواساته إلى أُسر الشهداء الذين تم تصفيتهم من قبل هذه العصابات، ونحمد الله على سلامة من تم فك أسرهم من أيادي عصابات المعارضة التشادية.

وحيى المجلس رجال القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة الذين تصدوا لهذه العصابات المارقة، وطردهم بأقل الامكانيات.

وطالب مجلس النواب القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم التعزيزات والدعم اللازم، وبشكل عاجل لتطهير تراب الجنوب الليبي من دنس هذه العصابات الاجرامية. (وال – طبرق) ع ع

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