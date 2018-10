الصديق الكبير يلتقي بمحافظي مصارف عربية بأندونيسيا

المتوسط:

التقى الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي بمحافظي المصارف المركزية المغاربية، تونس والجزائر و المغرب وموريتانيا.، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لسنة 2018 المنعقدة في جزيرة بالي بأندونيسيا خلال الفترة 11-13 أكتوبر2018

وتم خلال اللقاء التفاهم على تنسيق المواقف والجهود بين المصارف المركزية في الدول الشقيقة، كما جرى بحث سبل العمل على تنمية التجارة البينية وتبادل الخبرات في مجال الحد من مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب، إضافة الى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجميع.

