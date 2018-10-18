كعوان: حجم تداول العملة في السوق الموازية انخفض 90% مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

قال رئيس الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء نزار كعوان، إن حجم تداول بيع العملة في السوق الموازية انخفض بما يزيد عن 90%، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية لتنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح كعوان، في تصريح للرائد، أن قيمة الاعتمادات التي فتحت من 4 أكتوبر الحالي إلى 17 أكتوبر، بلغت 670 مليون دولار، و أكثر من 84 مليون يورو ، و3 ملايين و197 ألف دينار تونسي.

وبيّن كعوان أن قيمة الرسوم المحصلة على بيع العملة الصعبة لأغراض الاعتمادات المستندية بلغت مليارا و800 ألف دينار، وأن إجمالي عدد المصارف التي تقدمت بطلبات فتح الاعتمادات وتم تنفيذها 14 مصرفا، من إجمالي 16 مصرفا عاملا في ليبيا.

وأكد كعوان انخفاض سعر الدولار المتداول في السوق الموازية من 7.5 دنانير للدولار نقدا، إلى 5.25 دنانير، ومن 9 دنانير للدولار صكًّا إلى 5.75 دنانير، لافتًا إلى انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلية لأقل من 30%، مؤكدًا بدء تفعيل منظومة بيع العملة الأجنبية للعلاج والدراسة بالخارج.

يذكر أن المصارف التجارية بدأت، بداية الشهر الحالي، تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، ومنها: تفعيل منظومة بيع العملة الأجنبية لغرض الحوالات الشخصية والعلاج والدراسة بالخارج، وفتح الاعتمادات المستندية وفق الضوابط المنصوص عليها في منشور المصرف المركزي رقم 9 لهذا العام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية