بعد إعلانه تحريرها من عامين .. السراج يزور سرت ويعلن إنشاء هيئة لإعمار وتنمية المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن إنشاء هيئة لإعمار وتنمية مدينة سرت؛ لتكون المدينة نموذجا يحتذى من حيث التخطيط والتحديث.

وكان رئيس حكومة الوفاق قد أعلن رسميًا، في السابع عشر من ديسمبر عام 2016، تحرير سرت، معقل “داعش”، من الإرهاب.

واختتم السراج مساء الأربعاء ،زيارة تفقديّة إلى المدينة رافقه خلالها وزير الداخلية الجديد فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد هيثم عيسى، وعدد من كبار مسؤولي حكومة الوفاق الوطني.

المنشآت الحيوية

حيث تفقّد عدداً من المرافق والمنشآت الحيوية بالمدينة من بينها مستشفى ابن سينا، كما قام بجولة في الحيّ الثاني الذي شهد عمليات تدمير واسعة خلال الحرب بين قوات البنيان المرصوص ضدّ تنظيم الدولة “داعش”.

وقام الرئيس بزيارة جامعة سرت ،وشارك في ورشة عمل حول إعمار مدينة سرت بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين.

وألقى رئيس المجلس الرئاسي كلمةً عبّر فيها عن سعادته بزيارة مدينة سرت التي تربط الشرق بالغرب والجنوب، والتي شهدت معركة القرضابية، المعركة الفاصلة في الجهاد الليبي، والتي شكّلت البداية لاندحار المستعمرين”.

معركة البناء

وقال الرئيس “ما أحوجنا اليوم إلى الوحدة الوطنية، لنخوض معاً معركة لا تقلّ أهميةً عن المعركة ضد الإرهاب، معركة البناء، وتعمير المدن والمناطق التي تضرّرت نتيجة للحرب والمواجهات المسلحة، وفي مقدمتها مدينة سرت .

وأوضح إلى أن زيارته كانت للوقوف على الاحتياجات العاجلة والملِّحة للمدينة، مشيراً إلى أن لدى الحكومة رؤية استراتيجية للإعمار، لم تتمكن حتى الآن من ترجمتها على أرض الواقع؛نظراً للبعد المالي والاقتصادي للأزمة الليبية.

وعود

وقال إن الحكومة تحصّلت على الكثير من الوعود من المجتمع الدولي والتي تحقق القليل منها فقط .

وأشار السراج إلى إطلاق حكومة الوفاق بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” برنامج تحقيق الاستقرار” الذي يتضمن إعادة الإعمار بقدر المتاح من تمويل.

وأوضح أنه تم بالفعل تخصيص حزمة مساعدات لمدينة سرت؛ لإزالة الألغام وتأمين عودة النازحين، وتأهيل عدد من المشافي والمدارس وغيرها من الخدمات، والعمل على وضع منظومة بيانات ؛لتحديد مسارات عملية الإعمار.

معايير حديثة

وقدّم السراج الشكر للدول التي قدمت هذه المساعدات وقال “إن رؤيتنا تتجاوز ذلك بكثير، إننا نطمح إلى أن يكون ما تعرضت له سرت، أو بنغازي، أو غيرهما من تدمير فرصة لإعادة بناء المدينتين، وفق معايير معمارية حديثة وآليات عمل منضبطة، وهذه الرؤية تتطلب عشرات المليارات والتي تتوفر فقط بتحقيق الاستقرار في بلادنا .

وأضاف لذلك انصبّ جهدنا خلال الفترة الماضية ،على تحقيق الاستقرارلأنه قاعدة البناء والتنمية، فالصراع والتجاذبات السياسية يستنزفان الموارد المادية والبشرية .

خطوات جادة

وتحدّث رئيس المجلس الرئاسي عن أهمية انعقاد ورشة العمل حول إعمار مدينة سرت، قائلاً إنها تمثل رافداً أساسياً لعملية الإعمار، آملا أن تصبح من خلال الخبراء المشاركين نواة لجسم استشاري يساهم بفعالية في التخطيط لمسارات الإعمار .

وقال “لقد بدأنا خطوات جادة على طريق الإصلاح الاقتصادي وإصلاح منظومة الأمن، وهي بداية لعملية إصلاح أكبر تشمل مختلف القطاعات، والهدف رفع المعاناة عن المواطن الليبي أينما وُجد، وأن تبدأ بلادنا دون عوائق مرحلة البناء والتعمير. ”

وفي ذات الشأن، زار وزير الداخلية المفوّض فتحي باشاغا مديرية أمن سرت برفقته اللواء محمد الزين رئيس مكافحه الإرهاب.

حيث كان في استقبالهم مدير أمن سرت عميد الصديق بن سعود ومساعد الشؤون العامة، ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية.

وأكّد الوزير خلال هذه الزيارة على دعم المديرية بجميع الإمكانيات، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بها، كما أكّد على ضرورة الحفاظ على الأمن داخل المدينة والمجاهرة به .

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