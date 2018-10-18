السراج يطالب وزير داخليته بتسليم مقر الكلية العسكرية للبنات لبلدية طرابلس

أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وزير الداخلية بالحكومة بتسليم مقر الكلية العسكرية للبنات إلى بلدية طرابلس خلال 72 ساعة.

وأمر السراج، في رسالته الصادرة اليوم الخميس، وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات العاجلة باستصدار التعليمات إلى كافة الوحدات التابعة للوزارة والمتمركزة بمقر الكلية العسكرية للبنات بطرابلس بإخلاء مواقعها وإعادة تمركزها بمواقع أخرى.

وذكر السراج في قراره، على أن يتم تسليم موقع الكلية إلى بلدية طرابلس من قبل الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ الأحد المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري، وذلك وفق محضر تسليم وتسلم بالخصوص.

وكان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا المكلف مؤخرا، باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بضرورة إخلاء أي عقارات أو أملاك أو أراضي تستغلها الوزارة كمقرات لها، وهي ملك لمواطنين.

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