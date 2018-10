المسماري: مصر لم تطرح مبادرات جديدة بشأن المؤسسة العسكرية الليبية

المتوسط:

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى، “إن اجتماعات العسكريين الليبيين انطلقت اليوم في القاهرة، بمشاركة عدد من القيادات العسكرية الليبية، لبحث توحيد مؤسسة الجيش الليبي”.

وأضاف المسماري، خلال تصريحات صحفية،” أن مصر تلعب دورا هاما لتوحيد صفوف الليبيين لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

ونفى العميد أحمد المسماري، الأخبار التي روجتها وسائل إعلام مختلفة حول طرح القاهرة لأي مبادرات جديدة بشأن المؤسسة العسكرية الليبية.

ودعا المسماري ، وسائل الإعلام لتحرى الدقة والمهنية فيما ينقل من أخبار عن المؤسسة العسكرية الليبية واجتماعات العسكريين الليبيين في القاهرة، موضحا أن الشائعات التي يتم ترويجها تهدف لتشويه الدور المصري وعرقلة توحيد الجيش الوطني الليبي.

وكانت وسائل الإعلام وصفحات تواصل اجتماعي قد نشرت أخبار تفيد بطرح القاهرة لمبادرة جديدة حول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مدعية أن مصر اقترحت تشكيل مجلس عسكري ليبي من قيادات عسكرية ليبية.

