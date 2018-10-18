نهائي شاعر ليبيا ينطلق بـ”الكشك” و”الزكرة”

انطلقت حلقة النهائي من برنامج شاعر ليبيا –أول برنامج للشعر في ليبيا- ليل الخميس بمفاجآت لم تخطر على بال متابعي البرنامج، إذ بدأ ب”الكشك” قبل الدخول إلى المسرح، قبل أن تظهر “الزكرة” التي نقلت الليبيين ممن أصبحت أجسادهم خارج الوطن إلى مدنهم ومناطقهم وقراهم، إذ استذكروا ليالي الفرح في الوطن، فيما كان لافتا حجم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء الحلقة النهائية التي يُسدل الستار معها على الموسم الثالث، الذي انطلق الموسم الحالي من مسرح أنيق من داخل مقر قناة (218) –منتجة البرنامج- في العاصمة الأردنية عمّان.

وفي الساعات القليلة الماضية سيطرت حماسة الأهالي داخل الوطن تفاعلاً مع أبنائهم المتسابقين في البرنامج، إذ أظهرت صور ومقاطع فيديو استعدادات أقامها الأهالي في منازل وساحات دعماً وتشجيعا لأبنائهم ترقبا لإعلان البرنامج إسم المتسابق الفائز بلقب الموسم الثالث من برنامج شاعر ليبيا، علما أن لجنة التحكيم تُبْدي تمكناً عالياً للموسم الثالث في اختيار الكفاءات التي تستحق نيل اللقب، فيما يتولى تطبيق “صوّت” الخاص بالجمهور اختيار من يظفر باللقب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية