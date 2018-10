«صحة الوفاق»: شحنة مستلزمات عاجلة لمستشفى”الجلاء” الأسبوع القادم

المتوسط:

قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم، إن طلبية “عاجلة” من المستلزمات ومواد التشغيل؛ تغطي احتياج 4 أشهر ستصل الأسبوع القادم إلى مستشفى الجلاء للنساء والولادة؛ سيتم شراؤها من السوق المحلي.

وأعلن «هيثم» خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام؛ أن الوزارة ستقوم بتجهيز غرفة عمليات جديدة وتوفير مولد كهربائي جديد للمستشفى؛ كما ستجري أعمال صيانة أيضاً.

من جانبه أوضح مدير إدارة المشروعات “محمد العزومي” أن أعمال الصيانة ستشمل مصاعد المستشفى؛ حيث ستقوم الشركة المنفذة باستلام أعمالها يوم السبت القادم.

كما ستبدأ خلال الأسبوع القادم أعمال صيانة لمحطة التحلية والتكييف المركزي والأرضية بالمستشفى.

وفي السياق ذاته قال مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى أن 3 أجهزة جديدة ستصل أيضاً الأسبوع القادم؛ تم توفيرها بناءً على احتياج أعلنت عنه إدارة المستشفى في اجتماع سابق لها مع السيد الوكيل ؛ وهي جهاز “إكس ري” و “التراساوند” و “إيكو”.

