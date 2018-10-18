السراج يتلقى دعوة رسميّة لحضور مؤتمر باليرمو .. وأنباء عن مشاركة “ميركل”و” وبوتين” 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناولت مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمة الليبية، والذي دعت إيطاليا إلى انعقاده.

وقدّم رئيس الوزراء الإيطالي الدعوة للسراج ،لحضور المؤتمر، معبراً في الوقت نفسه عن دعم بلاده الكامل لجهود السراج ،لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده .

من جانبه، أثنى رئيس المجلس الرئاسي على ما تبذله الحكومة الإيطالية من جهدٍ لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، معلناً ترحيبه بحضور المؤتمر، متمنياً أن يحقق نتائج إيجابية تساهم في حلّ الأزمة السياسية الليبية.

دعوة صالح

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد استقبل بمدينة القبة نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إيمانويلا كلاودياوالوفد المرافق لها.

وأكّد المتحدّث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن نائبة وزير الخارجية الإيطالية سلمت رئيس مجلس النواب دعوة من جمهورية إيطاليا للمشاركة في المؤتمر الدولي ،الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه الشهر المقبل حول ليبيا.

علاقات ثنائية

وبالعودة إلى المكالمة الهاتفية بين السراج وكونتي، فقد تناولت المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

يشار أنه في إطار متابعة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لتحضيراتِ مؤتمر باليرمو المزمع عقده في إيطاليا الشهر المقبل، التقى المستشار السياسي للرئيس طاهر السني الثلاثاء بالعاصمة روما مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي بيترو بيناسي، ومدير الإدارة السياسية بالخارجية الإيطالية “سابستيانو كاردي”، يرافقه سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدّور، والقائم بالأعمال في السفارة الليبية لدى روما محمد المقهور.

مناقشة الأهداف

وتناول اللقاء، آخر المستجدات والتحضيرات التي يجريها الجانب الإيطالي لمؤتمر باليرمو، ونقاش جدول الأعمال المقترح، والأهداف المرجوّة من هذا الحدث.

وأكّد السني خلال هذا اللقاء على أهمية التنسيق والتشاور الذي يجرى مع الأطراف الليبية المعنية؛ وذلك للمساهمة في الخروج بنتائجٍ عملية وملموسة لإيجاد حلول للمختنقات السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية، مع ضرورة توحيد المواقف والمبادرات الدولية حيال الأزمة الليبية.

آراء الليبيين

من ناحيته، أكد الجانب الإيطالي على أن هدف هذا المؤتمر هو الاستماع إلى آراء الليبيين في كيفية مواجهة التحديات التي تمّر بها البلاد، وكذلك لدعم خارطة طريق المبعوث الأممي غسان سلامة، وخلق أرضية توافقية من أجل إنجاح المسار الديمقراطي واستقرار البلاد.

وقبل هذا اللقاء قام السني بزيارة قصر الإليزيه في باريس، حيث عقد اجتماعا مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، والمستشار المعني بالملف الليبي بول سولير، وتناول اللقاء آخر تطورات الوضع السياسي والأمني الراهن، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين وتوحيد الجهود الدولية ودعم برامج البعثة الأممية لدى ليبيا .

ميركل تشارك

وأكّدت وكالة إكى الإيطالية أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ستشارك في مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية المقرر في 12شهر نوفمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، قد صرّح في أعقاب لقائه مساء أمس الأربعاء مع المستشارة الألمانية، بأن الأخيرة “ستكون حاضرة في المؤتمر من أجل ليبيا”.

ووجهت إيطاليا دعوة رسمية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، لحضور المؤتمر، خلال لقاء وزير الخارجية الإيطالي، موافيرو مبيلانيزي ببوتين في موسكو .

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