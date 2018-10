المتوسط:

اجتمع عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي مع الأجهزة الأمنية في البلدية، لبحث تنظيم العمالة الوافدة في البلدية.

وطرح الاجتماع عدة حلول بينها تشكيل لجنة لحصر العمالة، مع إطلاق حملة إعلامية توعوية توضح المخاطر التي تترتب عن عدم تنظيم العمالة من الناحية الأمنية والاجتماعية والصحية.

