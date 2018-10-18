وفاة شيخ الطريقة السنوسية نعمان العربي أحمد الشريف

نعى مريدو الطرق الصوفية والكثير من أبناء الشعب الليبي، اليوم الخميس، شيخ الطريقة السنوسية نعمان العربي أحمد الشريف السنوسي الذي توفي إثر حادث سير أليم قرب واحة الجغبوب.

وقال مصدر مقرب من العائلة السنوسية لـ«بوابة الوسط»، الخميس، إن «الشيخ نعمان العربي أحمد الشريف كان في طريقه إلى واحة الجغبوب لإحياء ذكرى مؤسس الطريقة السنوسية الإمام المصلح محمد بن علي السنوسي».

ولفت المصدر إلى أن عائلة الشيخ نعمان العربي أحمد الشريف السنوسي قررت دفنه غدًا الجمعة بواحة الجغبوب.

وأشار المصدر إلى أن العائلة السنوسية تتقبل التعازي في منزل السيد محيي الدين أحمد الشريف السنوسي بمدينة بنغازي.

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