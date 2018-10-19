مشايخ وأعيان بنغازي يرفضون تكليف مجلس تسييري للبلدية

أصدر مشايخ وأعيان وحكماء ورؤساء المجلس المحلي ببلدية بنغازي بيانًا اليوم الخميس يرفضون فيه تكليف مجلس تسييري لبلدية بنغازي، مطالبين ببقاء المستشار عبدالرحمن العبار عميدًا لبلدية بنغازي إلى حين إجراء الانتخابات في بلدية بنغازي.

وقال مصدر ببلدية بنغازي لـ«بوابة الوسط» إن عددًا من مشايخ وأعيان ونشطاء بالمدينة سيعقد اجتماعًا بعد غدٍ السبت، تنديدًا ورفضًا لقرار رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بتكليف لجنة مجلس تسييري بنغازي.

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وكانت الحكومة الموقتة سمت في قرارها الصادر الإثنين «مجلس تسييري» الذي تكون من: صقر عمران رئيسًا، وعضوية أربعة آخرين، وهم: جازية جبريل اشحتير، وإدريس غيث قدورة، وطارق حامد الشويهدي، وكمال مفتاح صوان.

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