المتوسط:

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بطرابلس، أمس الخميس، ختام الدورة التدريبية السابعة والثلاثون في مجال المختبرات الطبية.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية، عبر فيس بوك، أن المرافق الصحية المستهدفة التي حضرت هذه الدورة هي؛ «الحشان»، «الشفاء»، «قرية الشعب»، «شهداء بدر».

حيث تلقى خلال هذه الدورة التدريبية المتدربين والمتدربات تدريب نظري وعملي على بعض أجهزة التحاليل وأنواع التحاليل، وكذلك طرق إصلاح الأخطاء المحتملة لقراءات أجهزة التحليل.

The post الخدمات الصحية بطرابلس تختتم دورة تدريبية في مجال المختبرات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية