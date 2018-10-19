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«الرئاسي» يطالب بتسليم مقر الكلية العسكرية لبلدية طرابلس خلال 72 ساعة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج قرارًا، أمس الخميس، بتسليم مقر الكلية العسكرية إلى بلدية طرابلس خلال 72 ساعة.

ونصت رسالة وجهها رئيس المجلس الرئاسي إلى وزير الداخلية على ضرورة «اتخاذ الإجراءات العاجلة كافة واستصدار التعليمات إلى الوحدات التابعة للداخلية كافة والمتمركزة بمقر الكلية العسكرية للبنات بطرابلس بإخلاء مواقعها وإعادة تمركزها بمواقع أخرى».

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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