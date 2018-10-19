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أمن طرابلس يصدر تعليمات جديدة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نبّهت مديرية أمن طرابلس كافة المواطنين بأنها ستمنع وقوف المركبات الآلية على بعض الطرق ابتداءً من يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري

الطرق التي يشملها منع الوقوف هي: الطريق مابين برج طرابلس إلى جزيرة ميناء الشعاب على الاتجاهين، إضافة إلى طريق شارع الاستقلال “امحمد المقريف سابقا” بالكامل وعلى الجهتين، والطريق الثالث الذي يبدأ من ميدان الشهداء باتجاه ميدان الغزالة إلى فندق المهاري على الجهتين

وطالبت المديرية جميع المواطنين بالتقيد بالتعليمات والوقوف بالأماكن المخصصة من قبل البلدية “أمام فندق الكبير” وسيتم جر أي مركبة مخالفة إلى المستودع المخصص لذلك مع مخالفتها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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