أمن طرابلس يصدر تعليمات جديدة

نبّهت مديرية أمن طرابلس كافة المواطنين بأنها ستمنع وقوف المركبات الآلية على بعض الطرق ابتداءً من يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري

الطرق التي يشملها منع الوقوف هي: الطريق مابين برج طرابلس إلى جزيرة ميناء الشعاب على الاتجاهين، إضافة إلى طريق شارع الاستقلال “امحمد المقريف سابقا” بالكامل وعلى الجهتين، والطريق الثالث الذي يبدأ من ميدان الشهداء باتجاه ميدان الغزالة إلى فندق المهاري على الجهتين

وطالبت المديرية جميع المواطنين بالتقيد بالتعليمات والوقوف بالأماكن المخصصة من قبل البلدية “أمام فندق الكبير” وسيتم جر أي مركبة مخالفة إلى المستودع المخصص لذلك مع مخالفتها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية