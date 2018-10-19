عقيلة لن يترشح للانتخابات، ولكن

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي لـ218 أن المستشار عقيلة صالح لن يترشح للمجلس الرئاسي الجديد، يأتي هذا ردا على تصريحات صحفية حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف أنه إذا ما ناداه الوطن فإنه مستعد لتلبية النداء

المريمي عبر برنامج لايف قال إن أمر ترشح صالح متروك لرغبة الساسة ومن لديهم الاختيار فاذا كانت رؤيتهم أن يكون صالح رئيسا وأن المصلحة العامة تتطلب ذلك، فإنه سيلبي النداء. وأنه يرغب الآن في أن يستكمل مع مجلس النواب الاستحقاقات المقبلة

وتابع المريمي، لكن إذا ما تم ترشيحه فسيقبل، ليس حبا في المنصب، بل لمصلحة ليبيا وخدمة للوطن، وتحدث المريمي عن الدعوة التي جاءت لرئيس مجلس النواب لحضور مؤتمر صقلية في إيطاليا، قائلا إن عقيلة صالح سيذهب فقط في حالة وضع الخطط للمرحلة القادمة، لكن إذا ما كان اللقاء فقط محصورا في حوار بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فإنه سيعتذر عن الحضور، لأن هناك لجنة حوار قائمة وهي المعنية بهذه الأمور

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