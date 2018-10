المتوسط:

قام عضو مجلس النواب الليبي، بلقاسم اقزيط، أمس الخميس، بزيارة تفقدية لمدينة تاورغاء وسط ترحيب واستقبال من قبل الأهالي بالمدينة.

وأوضح الحساب الرسمي للمجلس المحلي تاورغاء، عبر فيس بوك، أن مفتاح فرج عيسي، مدير مكتب شئون الزكاة، وعدد من أعضاء مجلس الحكماء والشورى تاورغاء، كانوا في مقدمة المستقبلين.

وتأتي هذه الزيارة للإطلاع على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأهالي بمدينة تاورغاء نتيجة لتباطؤ الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.

من جانبه، وعد «اقزيط»، بالتواصل مع الجهات المختصة، مؤكدًا علي دعم جهود المصالحة بين مدينتي تاورغاء ومصراته وكافة المدن والقبائل الليبية.

The post «اقزيط» يزور «تاورغاء» للإطلاع على الأوضاع الإنسانية بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية