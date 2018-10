عميد بلدية الكفرة يناقش مشكلة السيولة مع مديري المصارف

المتوسط:

أعلنت بلدية الكفرة، عقد اجتماع موسع مع عميد البلدية وعضو المجلس البلدي مسعود عبدالله ومديري المصارف العاملة بالمدينة وشركة الخدمات العامة لمناقشة مشكلة السيولة وسبل زيادة مخصصات البلدية من المصرف المركزي.

وأوضح المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، عبر فيس بوك، أنه تم الاتفاق على أن يتولى المجلس البلدي الاتصال مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة.

وفي سياق متصل تمت مناقشة حل مشكلة مرتبات العمالة الأجنبية بشركة الخدمات العاملين في مجال النظافة.

