مركز بنغازي الطبي يعلن تنظيم دورات لرفع كفاءة الموظفين

أعلن مركز بنغازي الطبي، تنظيم، إدارة التدريب والتطوير، دورات تدريبية مع المعهد الوطني للإدارة لرفع الكفاءة العاملين بالمركز.

وأوضح المكتب الإعلامي مركز بنغازي الطبي، عبر فيس بوك، أن مدير إدارة التدريب صالح الحبوني، قال إن «الدورات التدريبية بينهم 10 دورات خاصة بالقانونيين ودورة خاصة بالسلوك المهني والإدارة الصحية ورفع مستوى كفاءة التمريض وأيضا دورات تدريبية في مجال الحاسوب ICDL جميعها تضم موظفي المركز حيث ان مدة الدورات تختلف علي حسب نوع الدورة والمجال الذي تتبعه».

وأضاف «الحبوني» أنه تم مراسلة رؤساء الأقسام ومدراء المكاتب، حيث تم اختيار الموظفين لهذه الدورات عن طريق رؤساء أقسامهم بكل شفافية.

