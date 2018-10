مركز بنغازي الطبي ينظم محاضرة حول طرق الإسعاف الحديثة

‎المتوسط:

نظم مركز بنغازي الطبي، محاضرة علمية أمس الخميس، حول حالة مصابة باطلاق ناري نتج عنها كسر مركب، وقام قسم جراحة العظام بالمركز بالتنسيق مع الاستشاري في طب الطوارئ الدكتور هدية الشكري، والربط عبر الانترنت ببريطانيا وكان موضوع المناقشة عن طرق الإسعاف الحديثة والتي تستخدم عالميا.

وقام المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي بالحديث مع استشاري جراحة العظام دكتور مصطفي الفاضلي الذي أكد أن «هذا النشاط العلمي يتضمن مناقشة حالة من أهم الحالات والأكثر حالات شيوعا تستقبل في قسم الإسعاف والطوارئ والمستهدفين في المناقشة أطباء الطوارئ وجراحة العظام».

وأضاف «الفاضلي» أن حالة المصاب يعاني من إطلاق ناري نتج عنها كسر مركب وبعض الحالات أحيانا المريض يفقد حياته مما دعا أن يكون الغرض الأساسي لنا هو كيفية إنقاذ حياة المصاب أولا وبعدها الأطراف وطرق إسعاف المصاب والتأكد من التنفس والقصور العصبي وبأن الأطراف والجسم يعمل بطريقة حيوية وهي عملية مترابطة ومتناسقة مع بعضها بخطوات منظمة من أجل إنقاذ المريض.

