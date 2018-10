المتوسط:

كرمت جامعة الدول العربية، الليبي إبراهيم سالم الشريف، المحقق في مجال الوثائق، خلال الاحتفالية التي أقامتها بمقر جامعة الدول العربية الأربعاء الماضي، للاحتفال بيوم الوثيقة العربية.

وأوضحت الهيئة العامة للثقافة، عبر فيس بوك، أن التكريم جاء تقديرًا لدوره الفاعل في مجال الحفاظ على الأرشفة الوثائقية الليبية خلال عمله بالمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية.

وحضر مراسم التكريم، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وإيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني، والدكتور محمد الجراري رئيس المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ومندوبين الدول العربية بالجامعة العربية، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، وعدد من الوثائقيين العرب.

يذكر أن يوم الوثيقة العربية هو احتفال سنوي للتعريف بمكانة الوثيقة العربية التي تحفظ في طياتها الحقوق العربية.

The post الجامعة العربية تكرم الليبي إبراهيم الشريف في يوم الوثيقة العربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية