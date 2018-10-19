الأمم المتحدة: أدوار المبعوثين في المنظار

ستيفان دي مستورا، المبعوث الأممي إلى سوريا يتنحى من منصبه في شهر نوفمبر المقبل. ما الذي حققه؟ وما هو دور المبعوثيين الأمميين إلى مختلف بؤر التوتر.المزيد مع: حسن فضة، سفير سابق في الأمم المتحدة ومدير المركز الجهوي للأمم المتحدة في بروكسل سابقا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
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