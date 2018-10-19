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الأمم المتحدة: أدوار المبعوثين في المنظار

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

ستيفان دي مستورا، المبعوث الأممي إلى سوريا يتنحى من منصبه في شهر نوفمبر المقبل. ما الذي حققه؟ وما هو دور المبعوثيين الأمميين إلى مختلف بؤر التوتر.المزيد مع: حسن فضة، سفير سابق في الأمم المتحدة ومدير المركز الجهوي للأمم المتحدة في بروكسل سابقا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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