قبل السفر بالطائرة.. 5 أمور عليك معرفتها قد تخفيها عنك شركات الطيران

عندما تقرر القيام رحلة سفر لقضاء الإجازة أو العمل لا بد من التعرف على بعض الحقائق التي قد تفيدك أثناء السفر جوًا، والتي قد لا ترغب شركات الطيران أن يعرفها زبائنها.

وذكر موقع “إم إس إن”، 5 حقائق عن السفر بالطائرة، قد تخفيها شركات الطيران عن المسافرين.

1- استخدم مواقع التصفح المتخفي

توخ الحذر عند البحث عن الرحلات الجوية عبر الإنترنت فشركات الطيران تراقب عملية البحث. عندما تزور موقع ويب لشركة طيران أو محرك بحث خاص بالسفر للحصول على معلومات حول أسعار الرحلات، يقوم الموقع بتتبع نشاطك باستخدام ملفات تعريف الارتباط. وإذا كنت تبحث مرارًا وتكرارًا عن رحلة إلى وجهة معينة، فسوف تراقبك الشركة.

2- شركات الطيران تعلن عن تذاكر رخيصة

في بعض الأحيان تعلن شركات الطيران عن أسعار رخيصة لتذاكر السفر عن طريق الخطأ ولا يمكنها التراجع عن الأسعار حتى نفاذ تلك التذاكر. لذا يمكن أن يتتبع المسافر مواقع شركات الطيران وينتهز فرصة الإعلان عن تذاكر رخيصة للسفر بأقل الأسعار.

3- تعرف على حقوقك

لا ترغب الكثير من شركات الطيران أن يعرف عملاؤها حقوقهم، فعلى سبيل المثال، يمكن للمسافرين أن يطالبوا بتعويض قد تبلغ قيمته 700 دولار، إن تأخرت الطائرة في الوصول إلى وجهتها لأكثر من 3 ساعات.

4- تجنب المشروبات الساخنة

في كثير من الأحيان، تهمل معظم شركات الطيران تنظيف خزانات المياه في طائراتها، وبما أن المياه التي يستخدمها المضيفون في صنع القهوة أو الشاي تأتي من خزانات الطائرة، فإن احتمال حمل هذه المشروبات لجراثيم وبكتريا ضارة مرتفع جدًا، لذا يجب تجنب تناول هذه المشروبات حتى لو كانت ساخنة.

5-شراء تذكرتي ذهاب وإياب من شركتين مختلفتين أرخص

يقول خبراء السفر بأن شراء تذكرة واحدة للذهاب والإياب من شركة طيران واحدة، يكلف أكثر بكثير من شراء تذكرة ذهاب وتذكرة إياب من شركتين مختلفتين، لذا يمكن توفير مبلغ كبير عبر تجنب شراء تذكرة للذهاب والإياب من شركة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية