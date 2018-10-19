اعتبارا من هذا التاريخ.. دخول اليابان بدون “فيزا ورقية”

ذكرت مصادر حكومية يابانية، أن الحكومة ستطبق النظام الإلكتروني للحصول على التأشيرة السياحية اعتبارا من أبريل 2020 للمساعدة في تحقيق هدفها المتمثل في استقطاب 60 مليون زائر أجنبي سنويًا بحلول عام 2030.

وقالت المصادر، إن هذا النظام عبر الإنترنت سيكون متاحا للسياح الصينيين لطلبات تأشيرة الدخول لمرة واحدة ثم للمسافرين من دول أخرى بهدف التيسير على الزائرين في التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن التأشيرة السياحية للزائرين من الصين شكلت حوالي 60 % من جميع التأشيرات الصادرة في عام 2017.

وأوضحت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية أن اليابان حققت رقما قياسيا من حيث عدد الزائرين الأجانب في عام 2017 بلغ 7ر28 مليون زائر أجنبي بزيادة 3ر19 % مقارنة بالعام 2016 ، وبحجم إنفاق وصل إلى 39 مليار دولار.

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