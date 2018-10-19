حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي ليوم الجمعة 19 / أكتوبر

إليــــــكم جدول مواعيد إقــــــــلاع ووصـــــول الرحلات الدولية والداخلية مـــن وإلــى مطار معيتيقة الدولي ليوم الجمعة 19/10/2018 إن شاء الله تعالى .
عن مصدر الخبر
جريدة الايام الليبية
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