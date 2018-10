التقت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات “ايمان بن يونس”، رفقة وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية “اسماء الأسطي”، “بشبكة المرأة الحزبية”، لمناقشة دور الأحزاب في دعم المرأة لتقلد المناصب السيادية، ودعمها في الوظيفة العليا من خلال الإدارات الوسطي، ومدي العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب ودورها في تثقيف المجتمع حول وجود الأحزاب والتعددية السياسية. وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، موضوع وحدة دعم وتمكين المرأة، وتقلد النساء المناصب السيادية سواء الوزارات، أو من خلال وكلاء الوزراء.

The post مناقشة دورالأحزاب في دعم المرأة لتقلد المناصب السيادية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا