بنغازي.. انطلاق حملة إعطاء «فيتامين أ» لأطفال الحصبة

بدأ مكتب الرعاية الصحية الأولية أمس الثلاثاء في إعطاء فيتامين (أ) للأطفال المصابين بالحصبة والمخالطين لهم وذلك بوحدة تطعيم البالغين والمسافرين بمقرها المؤقت بالمركز الصحي بنغازي الجديدة بمنطقة الليثي بناءً على توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال مدير برنامج التطعيم في مدينة بنغازي ورئيس قسم الأمراض السارية في مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي رمضان الفيتوري أن الهدف من إعطاء هذا الفيتامين هو التخفيف من حدة المرض والوقاية من المضاعفات وتعزيز المناعة.

وتم تكليف على عبد الفتاح بوشويقير منفذ برنامج الحصبة في مدينة بنغازي، وخالد بشير الشركسي بالإشراف وإعطاء الفيتامين للفئات المستهدفة.

