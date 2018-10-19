تاياني يطالب بموقف أوروبي موحد في الملف الليبي

ناشد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، الدول الأعضاء في الاتحاد توحيد موقفها وإعداد استراتيجية موحدة للعمل في ليبيا.

وكان تاياني يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، واصفاً بـ”غير المفيد” تدخل أطراف أوروبية متعددة بوجهات نظر مختلفة في الشأن الليبي.

واعتبر أن تباين مواقف الدول الأعضاء لن يساهم في تسوية الأوضاع وبسط الاستقرار في ليبيا، مشدداً على أهمية عودة السلام لليبيا اعلاء لشأن المصالح الاستراتيجية الأوروبية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم لليبيين وجهة نظر موحدة خلال مؤتمر باليرمو.

ولم يفوت تاياني الفرصة لتوجيه انتقادات للسياسة الخارجية الأوروبية، قائلا “لسنا أقوياء بما فيه الكفاية تجاه القضايا الكبرى”، على حد تعبيره.

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