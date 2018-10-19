حفتر: قرار بضم كتائب عسكرية للواء 73 مشاة

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، اليوم الجمعة 19 أكتوبر/ تشرين الأول، أن آمر اللواء 73 مشاة العميد على صالح القطعاني، قام باستلام كتيبة المدفعية 165 مشاة والكتيبة 303 مدفعية، وضم كافة أسلحتها ومعداتها وأفرادها إلى اللواء 73 مشاة.

وقال الخرطوش في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”: “بحضور آمر الوحدة العقيد عمر الجارح للكتيبة 165 مشاة (الجويفي) تم انضمامها للواء 73 مشاة، وبحضور اللجنة المكلفة من قبل القيادة العامة بتنظيم التسليم والاستلام لوحدات عسكرية ضمت اللواء 73 مشاة بقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر”.

وأضاف مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، بأن “لجنة التسليم والاستلام بأمرة العميد فيتور بن حريز وعضوية العميد محمد المقروص والعميد حسن الواسطي والعقيد مفتاح لعبيدي والعقيد حسن راشد والمختص بالمحاسبة طلال الجمعة الدينالي”.

وأشار الخرطوش إلى أن “الكتيبة 165 مشاة التي يطلق عليها (كتيبة حسين الجويفي) تعتبر من أقوى الوحدات القتالية والأمنية تنظيما وعتادا وعناصر بشرية وتتمركز هذه الكتيبة بمدينة البيضاء شرقي البلاد حيث أسندت إليها خلال الفترة السابقة عدة مهام إضافة للمهام القتالية بمدينة درنة والأمنية بالهلال النفطي منها تأمين مؤسسات الدولة بمدينة البيضاء كمصرف ليبيا المركزي وفروع المصارف الأخرى ومقر الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء”.

وتابع:”الكتيبة 303 مدفعية بإمرة العميد محمد عبدالهادي السنوسي، التي تتمركز بمدينة المرج شرقي البلاد وقد شاركت بمدفعية الهاوزر في حرب مدينة بنغازي، التي كانت ضد الجماعات المتطرفة”.

وأضاف:

ما زالت هذه الكتيبة تقاتل بمدافع الهاوزر بمدينة درنة حتى اللحظة، حيث تمتلك هذه الكتيبة عددا من مدفعية الهاوزر المجرور والمجنزر والمختصين تملكهم الوحدة، التي ستكون بمقر هيكلية اللواء وحدة مدفعية إسناد لكتائب المشاة باللواء 73 مشاة.

يذكر، أن الكتيبة 165 مشاة (الجويفي) والكتيبة 303 مدفعية بالإضافة إلى 298 دبابات واللواء خالد بن وليد، التي تم حلها يمثلن الوحدات التي ضمت حتى الآن إلى اللواء 73 مشاة وفقا للقرار الصادر من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفه حفتر، في وقت سابق، بشأن تشكيل اللواء 73 مشاة بإمرة العميد على صالح القطعاني ويضم هذا اللواء 6 كتائب تم ذكرها سابقا وحل اللواء خالد بن وليد وضمه وفق التنظيم الخاص بآمر اللواء 73 مشاة.

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