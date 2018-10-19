أفراد من قبيلة العبيدات الليبية ينظمون احتجاجا في ميناء نفطي شرق البلاد

قال قيادي في قبيلة العبيدلت إن أفرادا فيها نظموا مظاهرة في ميناء الحريقة النفطي في طبرق شرق البلاد يوم الخميس احتجاجا على تعيين وزير في حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال أحد أفراد قبيلة العبيدات، طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز إن المحتجين كانوا عند بوابة الميناء ويمنعون دخول أو خروج السيارات.

وأضاف أن المتظاهرين يحتجون على قرار من حكومة السراج في طرابلس تعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد.

ويقع ميناء الحريقة في شرق البلاد الخاضع لإدارة الحكومة المؤقتة.

وكان ممثلون للادعاء قد خلصوا في عام 2011 إلى أن العيساوي هو المشتبه به الرئيسي في قضية مقتل عبد الفتاح يونس الذي كان قياديا بارزا خلال أحداث عام 2011.

وينتمي يونس لقبيلة العبيدات.

وأسقطت إحدى المحاكم في 2012 القضية المنظورة ضد العيساوي ومشتبه بهم آخرين. لكن العيساوي عاد إلى دائرة الضوء مجددا عندما عينه فائز السراج رئيس وزراء الحكومة التي مقرها طرابلس وزيرا للاقتصاد هذا الشهر.

وفي هذا الأسبوع أمر المشير خليفة حفتر والذي تسيطر قواته على شرق البلاد ”باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ومرافقيه والتواصل مع كافة الجهات الدولية والمحلية من أجل تسليم المتهمين في ذلك القضية“.

وأحدث مقتل يونس صدوعا عميقة داخل معسكر المعارضة الذي تولى زمام الأمور في البلاد.

وكان يونس لسنوات ضمن الدائرة المقربة من القذافي.

وانشق في بداية أحداث فبراير شباط 2011 وأصبح القائد العسكري للمعارضة وهي خطوة لم ترق لمعارضين آخرين.

المصدر: رويترز

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