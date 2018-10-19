إيطاليا تحكم على مؤتمر باليرمو قبل انعقاده

أكدت إيطاليا أن مؤتمر باليرمو لن يكون حاسما بإيجاد الحلول للأزمة الليبية، بل إنّه مرحلة أخرى لمواكبة الخارطة الأممية لبسط الأمن والاستقرار في ليبيا.

التأكيد الإيطالي جاء من وزارة الخارجية ليكون بمثابة حكم مبكر على مؤتمر باليرمو، فيما ذكرت الوزارة أنها تلقت ردود أفعال جيدة بشأن المشاركة في المؤتمر من الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، إذ من المتوقع أن تشارك فيه 23 دولة فضلا عن الفرقاء الليبيين.

ووفقا لمصادر فإن أجندة مؤتمر باليرمو تحمل مسارات عديدة، تتعلق بالاقتصاد والأمن والحل السياسي على أن لا تخرج في مجملها عن خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة.

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