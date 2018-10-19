الجيش الوطني يحذّر المهربين في الكفرة

وجهت كتيبة سبل السلام التابعة للجيش الوطني المتمركزة بمدينة الكفرة، تحذيرا لمن يدخلون المدينة ويخرجون منها لتهريب الوقود والسلع التموينية.

بيان للكتيبة أشار إلى أنها ستقوم بمصادرة أيّ سيارة أو شاحنة تحاول الدخول إلى المدينة أو الخروج منها بطريقة غير رسمية عن طريق السد الترابي، سواء كانت تتبع لمهربي الوقود أو التموين أو البشر.

يشار إلى أن مدينة الكفرة تشهد وجودا كبيرا لمهربي المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيّة تقع إلى الجنوب من ليبيا، فضلا عن مهربي الوقود والمواد التموينية.

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