لافروف يتحفّظ على إجراء الانتخابات في ليبيا

وصف وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إجراء الانتخابات في ليبيا في ظلّ الظروف الحالية، بالأمر المحفوف بالمخاطر.

لافروف أوضح في مقابلة متلفزة مع قناة “آر تي”، أنَّ إجراء الانتخاباتِ يجب أن يتمّ بعد توافق كافّة القوى السياسية في ليبيا على إجرائها.

وأشار لافروف إلى التقدير الروسي العالي؛ لاستضافة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للأطراف الليبية المؤثّرة في مايو الماضي، التي أثمرت عن الاتفاق على موعد مبدئي لإجراء الانتخابات في الـ10 من ديسمبر المقبل، إلا أنّ تفاهمات باريس لم تنفّذ بشكل دقيق، في ظلّ وجود وجهات نظر متباينة، بشأن عمل النظام السياسي الليبي، لدى أطراف أساسية في المعادلة في ليبيا.

وأضاف أنَّ بلادَه ما زالت تتعاون مع فرنسا وإيطاليا والشركاء الأوروبيين والإقليميين الآخرين؛ للوصول إلى التسوية السياسية في ليبيا.

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