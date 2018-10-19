الطريق إلى سرت .. المدينة المغضوب عليها – ملف استقصائي نرصد فيه واقع الحياة في المدينة بعد تطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي/ الجزء الأول: سرت مابعد التحرير

أخبار ليبيا24- خاص

الطريق نحو مدينة سرت الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط لم يكن سهلاً، لكل شارع من شوارعها قصة، ودمار مبانيها العنوان الأبرز لما تعانيه المدينة اليوم من دمار بفعل الحرب التي شهدتها ودارت رحاها داخل المدينة لأكثر من 5 أشهر ، بعد إحتلال داما طويلاً من قبل جنود التنظيم الإرهابي داعش ، اللذين عاثوا فيها فساداً ، و اذاقوا أهلها ويلات العذاب.

المدينة بعد أن كانت معقلاً لـ “معمر القذافي” خلال معارك الثورة الليبية في العام 2011، أضحت معقلاً لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” خلال عامي 2014، 2015، ارتكب خلالهما الجرائم، وصلب وقتل واعدام، والأقباط المصريين أبرز ضحاياه. إلا أن صمود سكان المدينة و أهلها في وجه الإرهاب يضرب مثلاً أخر علي صمود الليبين في وجه الإرهاب.

“أخبار ليبيا24″ تدخل سرت بعد سنتين إلا شهرين مرت على تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي من قبل قوات البنيان المرصوص العملية العسكرية التي أطلقها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في مايو 2016.

يقول مرافقنا وهو أحد أفراد مديرية أمن سرت :”إن الأهالي اليوم متخوفين من عودة داعش للمدينة، لكنه يؤكد أن داعش لا يشكل خطراً، والوضع الأمني في المدينة جيد”.

ووصف – فرد الأمن التابع لمديرية أمن سرت – أهالي المدينة بالسلبية، مستغرباً من عدم توفير أي من مصارف سرت سيولة نقدية منذ عيد الأضحى المبارك.

دمار لا إعمار

“دمار مباني سرت” كان هو القاسم المشترك للمعركتين الشرستين اللتان دارت رحاهما في شوارع المدينة، حتى أن عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني أعرب عن استياءه لعدم التفات المسؤولين في الحكومة للمدينة، ورجح أن يكون هناك “فيتو” قد مورس عليها، دون أن يوضح أسبابه أو من يقف وراءه.

إذ قال المعداني في حديثه لـ”أخبار ليبيا24″ أن المدينة لم تصرف لها أية تعويضات ولا بدل سكن، و طالب الجهات المحلية تحمل مسؤولياتها وإيجاد حل لسكان المدينة الذين اضطر بعضاً منهم لبيع ممتلكاته لتوفير بدل إيجار.

مقابر جماعية

تزامن دخول “أخبار ليبيا24″ إلى سرت مع اكتشاف مقبرة جماعية يُعتقد أنها لقتلى تنظيم داعش الإرهابي، إذ قال المكلف بفرع الهلال الأحمر الليبي سرت علي جمعة الزوبيك :”إن الجثامين عُثر عليها في مقبرة جماعية، كان قد أبلغ عنها مواطن وجدها في مزرعته في منطقة الظهير غرب سرت”.

وأضاف الزوبيك، أن المقبرة تم الإبلاغ عنها من قبل صاحب المزرعة قبل قرابة 7 أشهر، مرجعاً سبب عدم انتشال الجثامين حتى الآن لتأخر حصولهم على موافقة وكيل النيابة.

وثائق منهوبة

علاوة على جرائمه بحق سكان المدينة، فإن تنظيم داعش الإرهابي تورط في دمار أرشيف لتاريخ سرت، ونهب مكتبة تحوي آلاف الكتب، وفق ما أوضحه مدير مكتب الثقافة سرت علاء فكرون لـ”أخبار ليبيا24″.

و قال فكرون :” لم نستبعد أن يتعرض معرض تاريخ سرت للنهب والسرقة من قبل التنظيم الإرهابي، وهو ما دفعنا إلى الاحتفاظ بنسخ من محتويات المعرض ، ونحن عاكفون الآن على إنشاء المعرض على أنقاض المعرض السابق”.

داعش يهدد سرت

و التقت “أخبار ليبيا24” خلال هذه الزيارة أحد قادة قوة حماية وتأمين سرت ، إذ قال آمر القاطع الرابع في القوة أحمد عوض : “إن داعش لا يزال يشكل خطراً على المدينة، والسبب وراء تهديدات داعش عدم حصولهم على الدعم الكافي الممثل في الدعم المادي والمعنوي.

لكن عوض كان أكثر ثقة بقوتهم، وأكد أنهم على علم ومتابعة مستمرة بتحركات التنظيم الإرهابي الذي ينصب نقاط تفتيش وهمية لأقل من 10 دقائق، ثم يفر هارباً.

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