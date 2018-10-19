تعليم الوفاق: يجب حصر عدد الموظفين بديوان الوزارة ومراقبات التعليم لوضع قاعدة بيانات صحيحة

واستعرض الاجتماع حصر الملاكات الوظيفية حيث شدد الوزير على ضرورة حصر عدد الموظفين والعاملين بديوان الوزارة ومراقبات التعليم بالبلديات لوضع قاعدة بيانات صحيحة تستند عليها الوزارة وكلف الوزير مدير مركز المعلوماتية والتوثيق ومدير إدارة اﻻحتياط العام بالتواصل مع مراقبي التعليم لتزويد الوزارة بالبيانات الكادر الوظيفي بالمراقبات في مدة لاتتجاوز منتصف اﻻسبوع المقبل .

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وتابع عبدالجليل مع مدير إدارة التعليم اﻷساسي ومدير مركز المناهج التعليمة ومصلحة المرافق التعليمية إنطلاق العام الدراسي والتعرف عن الصعوبات التي واجهتم خﻻل اﻻسبوع اﻻول .

كما نوقش برنامج تحديد اﻻحتياجات التدريبية للمعلمين واﻻستعدادات القائمة لامتحان الدور الاستثتائي لطلبة الشهادتين اﻻعدادية والثانوية وآلية التسجيل والقبول في الجامعات .