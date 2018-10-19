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تعليم الوفاق: يجب حصر عدد الموظفين بديوان الوزارة ومراقبات التعليم لوضع قاعدة بيانات صحيحة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بمدراء الإدارات والمراكز والمصالح والمكاتب التابعة للوزارة وذلك لمناقشة عدة مواضيع تهم سير العمل وبداية العام الدراسي 2019/2018.
اﻻجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة وضع آلية لمتابعة عمل اﻹدارت بالوزارة وتقييم أدائها وذلك بإحالة تقرير شهري عن أعمالها لمكتب المتابعة وتقييم الأداء للتعرف على الصعوبات التي تواجه سير عملها لوضع الحلول الناجحة لها.

واستعرض الاجتماع حصر الملاكات الوظيفية حيث شدد الوزير على ضرورة حصر عدد الموظفين والعاملين بديوان الوزارة ومراقبات التعليم بالبلديات لوضع قاعدة بيانات صحيحة تستند عليها الوزارة وكلف الوزير مدير مركز المعلوماتية والتوثيق ومدير إدارة اﻻحتياط العام بالتواصل مع مراقبي التعليم لتزويد الوزارة بالبيانات الكادر الوظيفي بالمراقبات في مدة لاتتجاوز منتصف اﻻسبوع المقبل .

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وتابع عبدالجليل مع مدير إدارة التعليم اﻷساسي ومدير مركز المناهج التعليمة ومصلحة المرافق التعليمية إنطلاق العام الدراسي والتعرف عن الصعوبات التي واجهتم خﻻل اﻻسبوع اﻻول .

كما نوقش برنامج تحديد اﻻحتياجات التدريبية للمعلمين واﻻستعدادات القائمة لامتحان الدور الاستثتائي لطلبة الشهادتين اﻻعدادية والثانوية وآلية التسجيل والقبول في الجامعات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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