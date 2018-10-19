مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يتعهد بمكافحة ظاهرة الإعتمادات الوهمية

ليبيا – قال رئيس مجلس رجال الاعمال الليبيين عبد الله الفلاح اليوم الخميس إن تفعيل دور رجال الاعمال يتطلب توفير ملاذ تشريعي وضريبي وجمركي لتحريك الاقتصاد الوطني.

الفلاح أوضح في حديثه لموقع “ليبيا الإقتصادية” أن سياسة المجلس تهدف الى تقوية ودعم القطاع الخاص ووضع الإطار الاستراتيجي لفتح باب الاستثمار امام شركات دولية والاستفادة من تجارة العبور وتفعيل وتطوير وتنشيط القطاع التجاري.

وأكد رئيس المجلس على ان شعار المجلس “ليبيا همنا والتنافسية والشفافية طريقنا “،موضحاً أهمية توسيع قاعدة العضوية وتفعيل دور جميع أعضاء مجلس الإدارة في إنجاز العمل وتمثيل المجلس والاتفاق على الخطة الاستراتيجية التي تضمن تحقيق اهداف المجلس بشكل خاص ومجتمع أصحاب الأعمال في ليبيا وتدعيم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المجلس سيعمل على مكافحة ظاهرة الاعتمادات الوهمية والحد من طمع وجشع تجار الاعتمادات من خلال سياسة وطنية تضمن خلق منافسة شريفة يستفيد المواطنين من عوائدها من خلال الاسعار المخفضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية