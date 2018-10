المتوسط:

نظم القائمين على قاعة التدريب بالمنطقة الحرة، لقاءً تعريفيًا بمشروع المنطقة الحرة ورؤيتها للجنوب الليبي، وتحديداً ببلدية غات، بحضور وفد البلدية برئاسة عضو المجلس البلدي أحمد بن مولاي.

وخلال اللقاء، تم عرض تعريفي بأهداف المنطقة ببلدية غات وفق الدراسات المعدة ومتطلبات تنفيذ ذلك، بهدف تبادل الآراء والآفكار، وتجميع الملاحظات والمقترحات وصولاً إلى إبرام مذكرة تفاهم مع البلدية ينطلق منها، بما يمكن المنطقة الحرة من استكمال الإجراءات وفقاً للتشريعات وبمعية جهات الاختصاص.

وشارك في هذا اللقاء عن المجلس البلدي مصراتة العضو محمد التومي، والذي أكد في كلمته أن هذا المشروع يتطلب تكاتف الجهود والتواصل والدعم والمتابعة من السلطات المحلية، للمساهمة في إنجاحه لما يحققه من تنمية حقيقية للاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، والدولة الليبية ككل.

The post ندوة تعريفية بمشروع المنطقة الحرة ورؤيتها للجنوب الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية