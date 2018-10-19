داخلية الوفاق تبحث سبل إعادة بناء الهيكل التنظيمي للوزارة

ليبيا – عقد أمس الخميس بإدارة العلاقات والتعاون في وزارة داخلية الوفاق إجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن باللجنة المشكلة بخصوص إعادة بناء الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

وتم خلال الإجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة ما تم التوصل إليه من أعمال للجنة وذلك للنهوض بعمل وزارة الداخلية وتحقيق أهدافها.

يشار إلى أن مساعي وضع هيكل تنظيمي لداخلية الوفاق يأتي بعد تكليف السراج لعضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاغا بحقيبة الداخلية في حكومته ، مرجعاً هذه الخطوة إلى دواعي المصلحة العامة .

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