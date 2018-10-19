شحنة مستلزمات طبية عاجلة تصل لمستشفى الجلاء للنساء الأسبوع المقبل

يستلم مستشفى الجلاء للنساء والولادة الأسبوع المقبل، شحنة “عاجلة” من المستلزمات تغطي احتياج 4 أشهر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، خلال اجتماع عقده أمس الخميس مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام؛ أن الوزارة ستقوم بتجهيز غرفة عمليات جديدة وتوفير مولد كهربائي جديد للمستشفى؛ كما ستجري أعمال صيانة أيضاً.

من جانبه أوضح مدير إدارة المشروعات السيد “محمد العزومي” أن أعمال الصيانة ستشمل مصاعد المستشفى؛ حيث ستقوم الشركة المنفذة باستلام أعمالها يوم السبت القادم.

كما ستبدأ خلال الأسبوع القادم أعمال صيانة لمحطة التحلية والتكييف المركزي والأرضية بالمستشفى.

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