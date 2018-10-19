الحرس البلدي أبوسليم يصادر العديد من المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية

ليبيا – قام أعضاء الحرس البلدي أبوسليم أمس الخميس بجولة تفتيشية تستهدف بعض المخابز ومعامل التحاليل والمحلات الغذائية،مقدمين بعض النصائح لمن ليس لديهم مخالفات كبيرة.

الحرس البلدي أبوسليم صادر بحسب المكتب الإعلامي للبلدية العديد من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية إلى جانب إقفال محال المخالفين للضوابط والشروط المنصوص عليها.

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وتأتي هذه الحملة في بلدية أبوسليم بالتزامن مع حملة مشابهة يقوم بها جهاز الحرس البلدي في سوق الجمعة استهدفت عدد من معامل المأكولات والمطاعم وموزعي الغاز بالمنطقة تم خلالها إقفال عدد من المطاعم ومعامل الاكل بالشمع الاحمر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية