المتوسط:

قامت لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي بالمجلس المحلي بني وليد اليوم الجمعة، باستلام 14 شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود والديزل من مستودع مصراتة النفطي.

وقامت اللجنة بدعوة جميع المحطات إلى الإلتزام بمواعيد الفتح بعد تفريغ الشحنة .

وختاما، حذرت اللجنة، كل من يخالف هذه التعليمات، أنه سيتم إيقافه من التزود، داعية في هذا الصدد المواطنين، إبلاغ اللجنة بأية ملاحظات لاتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية.

The post لجنة «الوقود» ببني وليد تستلم 14 شاحنة قادمة من مستودع مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

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