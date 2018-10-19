قوة الردع أبو سليم تنقذ حياة طالبة سقطت في حفرة

أنقذت قوة الردع والتدخل المشتركة في محور أبو سليم الكبرى بالعاصمة طرابلس، حياة طالبة سقطت في حفرة، بعد ورود استغاثة من والدها.

ووفقا لبيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للقوة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد وجد والد الطالبة بالصف الأول الابتدائي زهور خليل، ابنته بداخل حفرة مفتوحة، بعد اضطراره للبحث عنها، لكونها قد تأخرت عن ميعاد عودتها من مدرستها في مشروع الهضبة.

وأضاف البيان بأنّ عنصرين من القوّة تحركا فور تلقي نداء الاستغاثة، وقاما بإخراج زهور من الحفرة، ونقلها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، ومن ثم التوجه إلى مركز الشرطة لإثبات الواقعة.

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