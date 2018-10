المتوسط:

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالمشاورات التي بادرت بها لجنة الترتيبات الأمنية مع مجموعات في طرابلس وما حولها، كان آخرها في مدينة ترهونة، لتحقيق التوافق وضمان عملية تنفيذ سلسة.

ودعت البعثة فى تغريده لها على حسابها فى تويتر اليوم الجمعة، المجلس الرئاسي إلى إقرار الخطة والبدء في التنفيذ

