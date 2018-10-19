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مجلة فرنسية: قطر وتركيا تعملان على تمزيق ليبيا وتعزيز الانقسام فيها

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّر تقرير أعدته مجلة أورينت 21 الفرنسية، من الآثار السلبية الناجمة عن تدخل قطر وتركيا في الشأن الليبي.

التقرير أشار إلى أنّ هذه التدخلات تهدف إلى تمزيق ليبيا، لكونها تندرج في إطار الوساطة غير المحايدة، التي لا تهدف لتقديم مبادرات مباشرة، بل لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسيطر على بعض القطاعات الليبية، وهو ما يعزز حالة الانقسام في البلاد.

ونبّه التقرير إلى خطورة النفوذ التركي القطري في العاصمة طرابلس، من خلال وجود جماعة الإخوان الإرهابية الموالية للدوحة وأنقرة، فضلا عن الميليشيات المنضوية تحت فجر ليبيا. 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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