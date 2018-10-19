المشير حفتر يقرر ضم الكتيبتين 165 مشاة و 303 مدفعية إلى اللواء 73 مشاة

ليبيا – أعلن مسؤول المكتب الإعلامي بالكتيبة 276 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربيةالمنذر الخرطوش اليوم الجمعة أن آمر اللواء 73 مشاة العميد على صالح القطعاني قام باستلام كتيبة المدفعية 165 مشاة والكتيبة 303 مدفعية وضم كافة أسلحتها ومعداتها وأفرادها إلى اللواء 73 مشاة.

الخرطوش قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إنه بحضور آمر الوحدة العقيد عمر الجارح للكتيبة 165 مشاة الجويفي تم انضمامها للواء 73 مشاة وبحضور اللجنة المكلفة من قبل القيادة العامة بتنظيم التسليم والاستلام لوحدات عسكرية ضمت اللواء 73 مشاة بقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأضاف الخرطوش بأن لجنة التسليم والاستلام بأمرة العميد فيتور بن حريز وعضوية العميد محمد المقروص والعميد حسن الواسطي والعقيد مفتاح لعبيدي والعقيد حسن راشد والمختص بالمحاسبة طلال الجمعة الدينالي.

وأشار الخرطوش إلى أن الكتيبة 165 مشاة التي يطلق عليها كتيبة حسين الجويفي تعتبر من أقوى الوحدات القتالية والأمنية تنظيما وعتادا وعناصر بشرية وتتمركز هذه الكتيبة بمدينة البيضاء حيث أسندت إليها خلال الفترة السابقة عدة مهام إضافة للمهام القتالية بمدينة درنة والأمنية بالهلال النفطي منها تأمين مؤسسات الدولة بمدينة البيضاء كمصرف ليبيا المركزي وفروع المصارف الأخرى ومقر الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء”.

وتابع الخرطوش قائلاً :”الكتيبة 303 مدفعية بإمرة العميد محمد عبدالهادي السنوسي التي تتمركز بمدينة المرج وقد شاركت بمدفعية الهاوزر في حرب مدينة بنغازي التي كانت ضد الجماعات المتطرفة وما زالت هذه الكتيبة تقاتل بمدافع الهاوزر بمدينة درنة حتى اللحظة حيث تمتلك عددا من مدفعية الهاوزر المجرور والمجنزر والمختصين تملكهم الوحدة التي ستكون بمقر هيكلية اللواء وحدة مدفعية إسناد لكتائب المشاة باللواء 73 مشاة”

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