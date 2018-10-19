جحا ينفي إقتراح تشكيل مجلس عسكري أو الإعلان عن موعد لتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – نفى عضو لجنة حوار توحيد المؤسسة العسكرية اللواء سالم جحا والمشارك في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة ما يتداول في الإعلام حول اقتراح تشكيل مجلس عسكري أو الإعلان عن موعد لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جحا أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أمس الخميس تابعته المرصد أن ما هو متفق عليه خلال الاجتماعات السابقة تشكيل ثلاثة مجالس وهي مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس القيادة العامة.

وأضاف جحا أن مجلس القيادة العامة يتولى قيادته من يعين في منصب القائد العام ويكون نائبه رئيس الأركان العامة وبعضوية رؤساء الأركان النوعية إلى جانب مديري الهيئات والإدارات في القوات المسلحة،موضحا أن مهمته هي تنفيذ وترجمة السياسات العسكرية على أرض الواقع فيما يتولى رئيس الدولة رئاسة مجلسي الأمن القومي والدفاع الأعلى.

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