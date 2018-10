مصرف الخليج الأول الليبي: تنفيذ طلبات الاعتمادات المستندية خلال 24 ساعة

المتوسط:

أعلن مصرف الخليج الأول الليبي بأنه قد بدأ فعليا في استقبال وتنفيذ طلبات الاعتمادات المستندية اعتبارا من 04-10-2018،وذلك وفقا لما ورد بمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم (8/2018).

وأوضح المصرف بأنه يقوم بتنفيذ جميع طلبات الاعتمادات التي ترد إليه والتي تتفق مع الشروط المنصوص عليها في منشور مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، وابلاغها في أقل من 24 ساعة من خلال شبكة مراسليه الدولية التي تغطي كافة أنحاء العالم، طالباً من المؤسسات والشركات

كما أعلن المصرف بأنه قد أنجز حتى الآن ما قيمته 61 مليون دينار ليبي العامة والخاصة الراغبة في تقديم طلبات فتح الاعتمادات المستندية الإسراع في تقديم هذه الطلبات ليتسنى له تلبية متطلباتهم لعدد 112 اعتمادا منذ تاريخ بدء العمل بمنشور مصرف ليبيا المركزي الخاص بالإصلاحات الإقتصادية.

