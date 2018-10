الخليج للنفط والمؤسسة الوطنية: أنباء الاحتجاجات بميناء الحريقة “غير صحيحة”

المتوسط:

أصدرت شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط بيانا، للرد على التقارير الإخبارية الائفة التي يتم تداولها عبر وسائل الاعلام الليبية والعالمية اليوم، مشددا البيان على أنّه لم يكن هنالك أي احتجاجات في اليومين الماضيين بمناطق عمليات الحريقة- سواء كان ذلك في الميناء أو في مقر شركة الخليج العربي للنفط.

وأوضح البيان أن كلا من المؤسسة والشركة تسعيان من خلال إصدارهما لهذا البيان إلى التأكيد على أنّ التقارير التي تم تداولها مؤخرا غير صحيحة بتاتا وكاذبة، وتشدد على ضرورة إبقاء الإنتاج ومنشآت النفط الليبية بعيدا عن الصراعات السياسية المستقطبة، في الاعلام وعلى أرض الواقع.

