المتوسط:

أعلن رئيس غرفة الطوارئ التابعة للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة، المهندس يونس العبيدي، عودة الاتصالات اللاسلكية إلى بنغازي.

وأوضح “العبيدي”، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن خدمات ليبيانا والمدار رجعت إلى المدينة بعد انتهاء فني الصيانة من أعمال الصيانة العاجلة.

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة انقطاعًا في الاتصالات اللاسلكية بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة.

The post “طوارئ المؤقتة” تعلن عودة الاتصالات اللاسلكية إلى بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية