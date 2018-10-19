المجلس الرئاسي ينفي التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المحادثات حول توحيد المؤسسة العسكرية

نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأخبار المتداولة من قِبل بعض وسائل الإعلام وتصريحات بعض الشخصيات التي لا تتبع حكومة الوفاق، والتي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية حول توحيد المؤسسة العسكرية.

المجلس وفي بيان صادر عنه، حذر من هذه التصريحات غير المسؤولة، مبنياً بأنها قد تؤثر سلباً على النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة مستمرة منذ أكثر من عام، وقد تسهم في إطالة أمد الأزمة.

وبحسب البيان، أكد المجلس الرئاسي أن المؤسسة العسكرية التي تتبعه، كانت ولا زالت داعمة لهذا المسار، لما له من أهمية في إنهاء الانقسام الراهن.

وختم المجلس الرئاسي بيانه بالتأكيد، بأن حكومة الوفاق لن تحيد عن مبادئها في هذا الشأن، وأن أي اتفاق يبرم ملتزم بالثوابت المتكررة المذكورة بالاتفاق السياسي الليبي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية.

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